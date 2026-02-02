A investigação sobre o ataque ao cão Orelha, agredido na Praia Brava, em Florianópolis (SC), enfrenta o desafio de ter poucos registros do caso. Para avançar na apuração, a polícia deve concluir a coleta dos depoimentos dos adolescentes suspeitos do crime até quinta-feira (5).

Segundo a polícia, os jovens foram identificados por meio da análise de câmeras e de depoimentos de moradores da comunidade onde o cão vivia.

A delegada Mardjoli Valcareggi, de Proteção Animal, disse na última terça (27) que havia cerca de mil horas de registros em vídeo do caso para análise, obtidas de 14 câmeras de segurança, mas sem registros de maus-tratos a Orelha. As imagens existentes são da agressão a outro cachorro, o cão Caramelo, que teria sofrido uma tentativa de afogamento, mas conseguiu escapar.