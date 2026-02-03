A CPMI do INSS deve avançar nesta semana sobre a apuração de possíveis ligações entre o esquema de fraudes bilionárias contra aposentados e o entorno político do Congresso. Parlamentares articulam a votação de um requerimento que prevê a convocação de Letícia Caetano dos Reis, apontada como sócia do senador Flávio Bolsonaro em investimentos privados.

A intenção da comissão é esclarecer eventuais conexões entre o gabinete do senador e o grupo investigado por liderar o esquema, chefiado por Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. Segundo as investigações, associações ligadas ao grupo teriam realizado descontos indevidos diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas.

Sob a condução do relator, deputado Alfredo Gaspar, e do presidente da CPMI, senador Carlos Viana, os trabalhos buscam identificar como essas entidades obtiveram acesso facilitado aos sistemas do INSS. No caso envolvendo Letícia dos Reis, a linha de apuração mira a possível utilização de empresas vinculadas a aliados do senador para movimentação ou lavagem de recursos, além de eventual facilitação de acesso a órgãos federais.