Diante de condomínios pé na areia com apartamentos avaliados em mais de R$ 10 milhões, a qualidade da água do mar nem sempre acompanha os investimentos na praia de São Lourenço, em Bertioga, no litoral paulista.

Conhecida como bairro planejado de alto padrão, a Riviera de São Lourenço tem um sistema privado de saneamento tido como modelo. Já o bairro vizinho, o Jardim São Lourenço -com o qual divide a mesma orla- sofre com falhas históricas de esgotamento, que têm preocupado moradores e banhistas.

Na primeira semana de janeiro, auge da temporada, a Cetesb hasteou uma bandeira vermelha em frente ao Jardim São Lourenço, a poucos metros do córrego que separa os dois bairros. Como o mar não respeita fronteiras, parte dos coliformes fecais que poluíram esse trecho pode ter alcançado áreas próximas da Riviera, onde não há ponto oficial de monitoramento semanal da companhia ambiental.