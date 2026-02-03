A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido (MHRA, na sigla em inglês) alertou, na última quinta-feira (29), sobre casos de morte em decorrência de inflamação grave do pâncreas associada a medicamentos para obesidade e diabetes, como o Mounjaro (tirzepatida) e o Wegovy (semaglutida).

A recomendação da agência é que pessoas em uso dos medicamentos análogos à GLP-1 -conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras- se atentem para dores abdominais intensas e persistentes, geralmente acompanhadas de náuseas e vômitos, além de orientar médicos a questionarem pacientes com esses sintomas sobre o uso dos medicamentos.

Célio Geraldo de Oliveira Gomes, gastroenterologista da Rede Mater Dei de Saúde e do Instituto Alfa de Gastroenteologia do Hospital das Clínicas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), explica que o risco de desenvolver pancreatite em pessoas que fazem uso desses medicamentos é baixo. Segundo ele, a hipótese para essa associação tem relação com "uma estimulação anormal das células do pâncreas, alterando a secreção e a composição das enzimas digestivas".