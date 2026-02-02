O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, anunciou nesta segunda-feira (2) a criação de um Código de Conduta, cuja relatora será a ministra Cármen Lúcia. A iniciativa, anunciada na cerimônia de retomada das atividades do STF, visa a aprimorar as diretrizes éticas e comportamentais dos magistrados e servidores da mais alta corte do país.

A elaboração de um Código de Conduta tem sido defendida por diversos setores como forma de fortalecer a transparência, a imparcialidade e a integridade da Corte. Com Cármen Lúcia à frente, espera-se um documento que contemple não apenas as obrigações formais, mas também princípios que guiem a atuação dos ministros e seus gabinetes.