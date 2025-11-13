Uma criança de cinco anos morreu na manhã desta quarta-feira (12), atacada por um pitbull em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O menino foi socorrido ao Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, mas sofreu parada cardiorrespiratória e morreu poucos minutos após dar entrada, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.
Leia mais: Pitbull mata menina de 2 anos, leva 3 tiros e sobrevive
A Polícia Militar informou que policiais militares foram acionados pouco antes das 9h para atender à ocorrência na Avenida Monsenhor Félix. Quando chegaram, a vítima já havia sido socorrida.
Segundo mídia local, animal pertence ao tio da criança e havia sido levado para a casa da família há cerca de um mês, depois que familiares o abrigaram para que não ficasse na chuva. O caso é investigado.
*As informações são do jornal Extra