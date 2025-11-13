13 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
EM CASA

Menino de 5 anos morre atacado pelo pitbull do tio

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Na Cara Da Sociedade/Facebook
O menino foi socorrido ao Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, mas sofreu parada cardiorrespiratória.
O menino foi socorrido ao Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, mas sofreu parada cardiorrespiratória.

Uma criança de cinco anos morreu na manhã desta quarta-feira (12), atacada por um pitbull em Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O menino foi socorrido ao Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, mas sofreu parada cardiorrespiratória e morreu poucos minutos após dar entrada, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Leia mais: Pitbull mata menina de 2 anos, leva 3 tiros e sobrevive

A Polícia Militar informou que policiais militares foram acionados pouco antes das 9h para atender à ocorrência na Avenida Monsenhor Félix. Quando chegaram, a vítima já havia sido socorrida.

Segundo mídia local, animal pertence ao tio da criança e havia sido levado para a casa da família há cerca de um mês, depois que familiares o abrigaram para que não ficasse na chuva. O caso é investigado.

*As informações são do jornal Extra

Comentários

Comentários