A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta sexta-feira (30) o piloto Pedro Turra, de 19 anos. Ele é investigado por supostamente ter batido em um adolescente de 16 anos por conta de um chiclete. A vítima está em coma desde o ocorrido, no dia 23 de janeiro.

Segundo a Polícia Civil do DF, se trata de uma prisão preventiva. Também foi realizado um mandado de busca e apreensão.

Pedro Turra é piloto da Fórmula Delta e foi preso em flagrante após a briga no dia 23. Ele foi solto no dia seguinte após pagar uma fiança de R$ 24 mil.