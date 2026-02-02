A tentativa de assalto a uma casa terminou com a prisão de oito suspeitos na madrugada de sábado (31), no bairro São Mateus, na zona leste de São Paulo. A Polícia Militar flagrou a ação após ser acionada por moradores que estranharam a movimentação no local.

Segundo a PM, cinco integrantes invadiram o imóvel, enquanto outros três permaneceram do lado de fora, dando cobertura ao crime. Entre os presos está um cadeirante, apontado pelos policiais como líder do grupo. Durante a ação, os suspeitos mantinham contato entre si por videochamada.