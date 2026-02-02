03 de fevereiro de 2026
INVESTIGAÇÃO

Perícia encontra bala na cabeça de corretora morta em GO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/CCTV
O achado reforça a linha de investigação sobre a dinâmica do crime.
O achado reforça a linha de investigação sobre a dinâmica do crime.

A perícia encontrou um projétil alojado na cabeça da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, assassinada em Caldas Novas (GO). O achado reforça a linha de investigação sobre a dinâmica do crime, embora ainda não esteja esclarecido onde foi feito o disparo, já que moradores do condomínio relataram que não escutaram tiros no dia do desaparecimento.

Leia mais: Entenda o que se sabe da morte de uma corretora em Goiás

O corpo da corretora foi localizado em uma área de mata, 43 dias após ela ter sido vista pela última vez. O local foi indicado à polícia pelo síndico do prédio onde Daiane morava, Cléber Rosa de Oliveira, que confessou o homicídio. A arma utilizada no crime ainda não foi encontrada.

A Polícia Civil fez reconstituição no condomínio para tentar esclarecer os fatos e buscou vestígios de sangue no prédio e no veículo do investigado. O celular da vítima foi achado na tubulação de esgoto da garagem, e não houve movimentações bancárias após o dia do desaparecimento.

Daiane tinha histórico de conflitos com o síndico, contra quem moveu diversos processos judiciais. Cléber e o filho dele continuam presos, suspeitos de envolvimento no assassinato.

*Com informações do Metrópoles

