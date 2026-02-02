A perícia encontrou um projétil alojado na cabeça da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, assassinada em Caldas Novas (GO). O achado reforça a linha de investigação sobre a dinâmica do crime, embora ainda não esteja esclarecido onde foi feito o disparo, já que moradores do condomínio relataram que não escutaram tiros no dia do desaparecimento.

O corpo da corretora foi localizado em uma área de mata, 43 dias após ela ter sido vista pela última vez. O local foi indicado à polícia pelo síndico do prédio onde Daiane morava, Cléber Rosa de Oliveira, que confessou o homicídio. A arma utilizada no crime ainda não foi encontrada.