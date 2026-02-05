As obras do Plaenge Design by Pininfarina já foram iniciadas no Cambuí, bairro nobre de Campinas, e em breve, quem circula pela Rua Maria Monteiro começará a vislumbrar uma paisagem diferente em um dos trechos mais emblemáticos do bairro. O avanço dos trabalhos marca a concretização da parceria entre a Plaenge e o estúdio italiano Pininfarina, reconhecido internacionalmente pelo design atemporal e pela influência no universo automobilístico de luxo, um dos segmentos que a Pininfarina atua. Com apenas 34 unidades, o empreendimento propõe uma leitura contemporânea do morar de alto padrão, aliando elegância italiana, tradição arquitetônica brasileira e o conceito de quiet luxury, em sintonia com o perfil do Cambuí.