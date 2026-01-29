O corpo da corretora de imóveis Daiane Alves dos Santos, 43, foi encontrado em área de mata em cidade vizinha a Caldas Novas, no sul do estado de Goiás, 40 dias depois do seu desaparecimento, em 17 de dezembro.

O síndico do prédio onde ela morava e administrava outros apartamentos da família foi preso sob suspeita de matar a corretora. Segundo a polícia, Cléber Rosa de Oliveira, 49, é a única pessoa a ter motivação e os meios para o assassinato da vítima. Ele e seu filho, Maykon Douglas de Oliveira, estão presos temporariamente.

Os investigadores dizem acreditar que a morte da corretora aconteceu em um período de oito minutos, dentro do prédio. Esse é o intervalo em que a vítima desce ao subsolo até o momento em que outra pessoa usa o elevador para ir ao mesmo andar.