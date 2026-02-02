Um prédio abandonado de quatro andares desabou na madrugada desta segunda-feira (2). O imóvel estava localizado na Rua Madame Curie, em Guarulhos, Grande São Paulo. O prédio era habitado por pessoas em situação de rua, segundo relatos de vizinhos ao Corpo de Bombeiros.

Ao todo, seis viaturas dos Bombeiros foram atender à ocorrência. Houve registro, ainda, de uma casa vizinha atingida pelo desabamento.