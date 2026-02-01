O Corinthians Feminino bem que tentou. As Brabas lutaram muito. Fizeram jus à história. Mas a maior qualidade e investimento do Arsenal acabou pesando. As inglesas ganharam por 3 a 2 na prorrogação e faturaram a Copa dos Campeões, o primeiro título mundial da modalidade organizado pela FIFA.

A decisão ocorreu na tarde deste domingo (1º de fevereiro) no Emirates Stadium, em Londres.

O placar foi aberto pelas europeias. Logo aos 14 minutos, depois da falha da zaga corintiana, Lelê salvou o chute de Russo. Mas Smith, no rebote, mandou para as redes.