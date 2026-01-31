A formação de um ciclone extratropical no oceano deverá formar áreas de instabilidade no Sudeste durante o fim de semana.

Um sistema de baixa pressão seria responsável pelo ciclone, que começaria a se formar na noite desta sexta-feira (30), afirma a agência Climatempo.

A combinação de calor com esse sistema de baixa pressão deve provocar temporais no Sudeste neste sábado (31).