Um pastor de 46 anos, que havia sido condenado por estupro de vulnerável, foi morto a tiros em uma praça na região central de Juara, cidade localizada no Mato Grosso, na tarde desta terça-feira (27).

Pastor, identificado como Altair da Silva Santos, 46, foi atingido por três disparos de arma de fogo na região do rosto. Ele foi abordado por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram os disparos e fugiram na sequência. As informações são da Polícia Militar do Mato Grosso.