21 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
POLÍCIA

Pastor é preso por estupro de enteadas gêmeas durante dez anos

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PCRJ
O pastor foi levado para a unidade policial e passará por audiência de custódia
O pastor foi levado para a unidade policial e passará por audiência de custódia

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (20) um pastor sob suspeita de estuprar duas enteadas ao longo de uma década.

O nome do suspeito não foi divulgado e a polícia não informou se ele constituiu defesa.

As vítimas, gêmeas de 15 anos, afirmaram ter sido abusadas desde a infância. Segundo a polícia, uma delas contou à mãe que os ataques ocorriam quando a mulher não estava em casa. A mãe, então, fez a denúncia.

A ação foi conduzida pela Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Campo Grande, que encontrou o suspeito em Guaratiba, na zona oeste.

Os agentes apuraram que o homem era investigado em dois outros episódios de suspeita de violência sexual, contra a própria neta e contra a sobrinha de uma ex-companheira.

O pastor foi levado para a unidade policial e passará por audiência de custódia.

Comentários

Comentários