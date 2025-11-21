A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (20) um pastor sob suspeita de estuprar duas enteadas ao longo de uma década.

O nome do suspeito não foi divulgado e a polícia não informou se ele constituiu defesa.

As vítimas, gêmeas de 15 anos, afirmaram ter sido abusadas desde a infância. Segundo a polícia, uma delas contou à mãe que os ataques ocorriam quando a mulher não estava em casa. A mãe, então, fez a denúncia.