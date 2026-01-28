Quando não há manifestação formal sobre o destino dos bens, passa a valer a sucessão legítima prevista no Código Civil, que define uma ordem automática de herdeiros, sem considerar julgamentos morais ou repercussão social.

A possibilidade de Suzane von Richthofen herdar cerca de R$ 5 milhões do patrimônio do tio não depende de decisão judicial controversa nem de brecha na lei. O cenário é consequência direta da falta de testamento.

Nesse modelo, após descendentes, ascendentes e irmãos, os sobrinhos entram na linha sucessória. Como não haveria herdeiros mais próximos, Suzane pode ser incluída como beneficiária.

O histórico criminal não impede a herança automática. Só há exclusão quando o herdeiro comete crime contra a própria pessoa que deixou os bens, situação que não se aplica ao caso.

Especialistas apontam que o cenário poderia ser evitado com planejamento sucessório, como testamento ou doações em vida. Sem isso, o silêncio é substituído pela regra legal.