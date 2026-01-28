Ivete Sangalo foi denunciada ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) por ter cantado seu hit do Carnaval 2026,"Vampirinha", com uma menina. A música é considerada imprópria para menores e tem conotação sexual (veja letra abaixo).

Segundo apuração da TV Bahia, a representação é preliminar, pode ser apresentada por qualquer pessoa e visa à coleta inicial de informações. O MP-BA informou que irá analisar os documentos recebidos e, caso identifique indícios, poderá instaurar procedimentos para apuração e adoção das medidas cabíveis. Por envolver pessoa menor de 18 anos, eventuais investigações ficam sob sigilo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a criança no palco ao lado da cantora, sem data nem local confirmados. Procurada, a assessoria de Ivete Sangalo informou que não se manifestaria. Não há informação sobre se os adultos que levaram a criança ao show foram questionados.

Confira a letra da música: