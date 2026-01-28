Ivete Sangalo foi denunciada ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) por ter cantado seu hit do Carnaval 2026,"Vampirinha", com uma menina. A música é considerada imprópria para menores e tem conotação sexual (veja letra abaixo).
Segundo apuração da TV Bahia, a representação é preliminar, pode ser apresentada por qualquer pessoa e visa à coleta inicial de informações. O MP-BA informou que irá analisar os documentos recebidos e, caso identifique indícios, poderá instaurar procedimentos para apuração e adoção das medidas cabíveis. Por envolver pessoa menor de 18 anos, eventuais investigações ficam sob sigilo.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram a criança no palco ao lado da cantora, sem data nem local confirmados. Procurada, a assessoria de Ivete Sangalo informou que não se manifestaria. Não há informação sobre se os adultos que levaram a criança ao show foram questionados.
Confira a letra da música:
"É noite de lua cheia e as vampira tão solta
É noite de lua cheia e as vampira tão solta
Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca
Com uns toquinho de roupa, descendo com o dedo na boca
Se tem coragem de sair se jogue agora
Tem um bocado de vampirinha lá fora
Vou te chupar
Chupar teu pescoço
Te chupar todinho
Chupar, chupar, chupar com gosto
Vou te chupar
Chupar teu pescoço
Te chupar todinho
Chupar, chupar, chupar com gosto
Se! tu tem medo de virar morcego
Libera o pescoço
Tenha medo não
Combo de uísque, nargilé e gelo
Nós dando razante
Pelos paredão
Vou te chupar
Chupar teu pescoço
Te chupar todinho
Chupar, chupar, chupar com gosto
Vou te chupar
Chupar teu pescoço
Te chupar todinho
Chupar, chupar, chupar com gosto"
