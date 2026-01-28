A Polícia Civil de Goiás apura se a corretora Daiane Alves dos Santos, 43, que estava desaparecida há mais de um mês e cujo corpo foi encontrado nesta quarta (28), foi morta ainda no prédio em que morava em Caldas Novas.

De acordo com os investigadores, a última imagem de Daiane, dentro do elevador, foi registrada às 19h do dia 17 de dezembro, quando ela se dirigiu ao subsolo.