O fisiculturista brasileiro Jader José Cristo morreu neste domingo (25), aos 60 anos, na cidade de Colatina, no noroeste do Espírito Santo.

Jader morreu em casa em decorrência de um infarto. A informação foi confirmada pela família à TV Gazeta e também foi divulgada pelo vereador de Colatina, Claudinei Costa, que era amigo do fisiculturista.