A forte onda de frio continua atingindo grande parte dos Estados Unidos e aumentou para 30 o número de mortos, segundo autoridades locais. As temperaturas continuam abaixo de zero em diversos estados, com registros de neve intensa, gelo, apagões e grandes transtornos no transporte.
Dois terços do país enfrentam condições extremas, especialmente no Meio-Oeste, no Sul e no Nordeste. Uma nova massa de ar polar deve manter o frio intenso nos próximos dias, prolongando os efeitos da tempestade de inverno.
Entre os casos registrados estão pessoas atropeladas por tratores de neve, adolescentes mortos em acidentes com trenós, além de vítimas encontradas congeladas. Em Nova York, ao menos oito pessoas morreram ao ar livre durante o período de frio extremo.
A nevasca provocou o cancelamento ou atraso de mais de 12 mil voos em todo o país, além da suspensão de aulas e bloqueios em rodovias. Mais de 560 mil imóveis ficaram sem energia elétrica, principalmente no Sul. No Mississippi, foi registrada a pior tempestade de gelo desde 1994, enquanto equipes trabalham para restabelecer serviços essenciais nos estados afetados.
*Com informações do Euronews