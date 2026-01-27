A forte onda de frio continua atingindo grande parte dos Estados Unidos e aumentou para 30 o número de mortos, segundo autoridades locais. As temperaturas continuam abaixo de zero em diversos estados, com registros de neve intensa, gelo, apagões e grandes transtornos no transporte.

Leia mais: Nevasca nos EUA cancela voos em São Paulo e Rio

Dois terços do país enfrentam condições extremas, especialmente no Meio-Oeste, no Sul e no Nordeste. Uma nova massa de ar polar deve manter o frio intenso nos próximos dias, prolongando os efeitos da tempestade de inverno.