Doze anos após o grave acidente de esqui que mudou sua vida, Michael Schumacher apresenta sinais de evolução no quadro de saúde, divulgou o Daily Mail. Segundo pessoas próximas ao ex-piloto, o heptacampeão da Fórmula 1 já não está mais acamado e atualmente utiliza cadeira de rodas.

Leia mais: Jornal revela quem pode visitar Schumacher 12 anos após acidente

Aos 57 anos, o alemão é cuidado pela esposa, Corinna, com quem é casado há três décadas, além de uma equipe de enfermeiros e terapeutas que o acompanham 24 horas por dia. O tratamento é reservado, em propriedades da família na Espanha e na Suíça, longe do olhar público.