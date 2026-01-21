A corretora Daiane Souza está desaparecida desde 17 de dezembro, quando desceu ao subsolo do prédio onde morava, em Caldas Novas (GO), para verificar uma nova falta de energia. O caso segue sob investigação.

O que aconteceu

O desaparecimento ocorreu dentro do condomínio e sem testemunhas conhecidas. Daiane foi vista pela última vez ao descer ao subsolo do prédio para checar a interrupção de energia em seu apartamento. Câmeras de segurança registraram o deslocamento. Ela também gravou toda a ação, inclusive um diálogo com outro morador que também estava no elevador, até chegar na área técnica do edifício.

Vídeo feito por Daiane é sobre a falta de energia em seu apartamento. Na gravação, que ela enviou para uma amiga antes de desaparecer, a corretora mostra que todas as dependências do condomínio têm energia, menos o seu imóvel, que está no escuro. Ela também reclama com o vizinho sobre a falta de eletricidade em seu imóvel.