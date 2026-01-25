Pelo menos oito pessoas precisaram de atendimento médico após um raio atingir o ato em Brasília que aguarda a chegada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que vem de uma caminhada desde Minas Gerais em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Seis das vítimas estão em estado grave, e ao menos 30 foram atendidas em diferentes hospitais.

Segundo a deputada Bia Kicis (PL-DF), os manifestantes estavam apoiados num gradil, na Praça do Cruzeiro, que fica na capital federal, e por isso sofreram os efeitos do raio.

A deputada diz que agora estão tentando dispersar o ato na praça para evitar mais problemas.