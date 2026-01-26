A Polícia Civil de São Paulo descartou, nesta segunda-feira (26), a possibilidade de que as crianças vistas em um hotel no centro da capital paulista sejam os irmãos desaparecidos no Maranhão. A apuração foi feita após a denúncia ganhar repercussão e levantar a suspeita de que Ágatha Isabelly, de seis anos, e Allan Michael, de quatro, estariam em São Paulo.

Segundo a polícia, equipes da Divisão Antissequestro do DOPE foram aos endereços citados na denúncia e confirmaram que as crianças encontradas no local não correspondem às descrições dos irmãos desaparecidos. As autoridades do Maranhão foram comunicadas sobre o resultado da verificação.