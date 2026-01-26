26 de janeiro de 2026
FALSO ALERTA

Polícia descarta que crianças vistas em SP sejam irmãos sumidos

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Agentes confirmaram que as crianças encontradas no local não correspondem às descrições dos irmãos desaparecidos.
A Polícia Civil de São Paulo descartou, nesta segunda-feira (26), a possibilidade de que as crianças vistas em um hotel no centro da capital paulista sejam os irmãos desaparecidos no Maranhão. A apuração foi feita após a denúncia ganhar repercussão e levantar a suspeita de que Ágatha Isabelly, de seis anos, e Allan Michael, de quatro, estariam em São Paulo.

Leia mais: Irmãos do Maranhão podem ter sido vistos em SP, diz denúncia

Segundo a polícia, equipes da Divisão Antissequestro do DOPE foram aos endereços citados na denúncia e confirmaram que as crianças encontradas no local não correspondem às descrições dos irmãos desaparecidos. As autoridades do Maranhão foram comunicadas sobre o resultado da verificação.

Ágatha e Allan sumiram no dia 4 de janeiro, após saírem para brincar em uma comunidade quilombola de Bacabal, no interior maranhense. Eles estavam com um primo de oito anos, que foi encontrado três dias depois, em uma área de mata a quilômetros de distância.

As buscas continuam no Maranhão, com ações em regiões de mata, rios e lagos, enquanto a Polícia Civil mantém as investigações sobre o caso.

*Com informações do SBT News

