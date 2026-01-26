A Polícia Civil de São Paulo apura a denúncia de que as duas crianças desaparecidas no Maranhão teriam sido vistas na capital paulista. A informação investigada aponta que Ágatha Isabelly, de seis anos, e Allan Michael, de quatro, teriam sido reconhecidos na tarde de sábado (24) num hotel no bairro da República, região central da cidade.
Leia mais: Varredura em rio não encontra vestígios de irmãos desaparecidos
Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, as autoridades do Maranhão já foram comunicadas sobre o possível avistamento, e a apuração continua para confirmar se as crianças realmente estiveram no local.
Os irmãos desapareceram no início de janeiro, após saírem para brincar em uma área de mata no território quilombola São Sebastião dos Pretos, em Bacabal (MA). Desde então, uma grande operação de buscas foi montada, com a participação de mais de 500 pessoas, incluindo policiais civis, bombeiros e militares da Marinha, além da comunidade.
No dia 7, o primo das crianças, Anderson Kauã, de oito anos, foi encontrado em uma região de mata a cerca de quatro quilômetros do ponto onde haviam sido vistos pela última vez. Ele relatou às autoridades o trajeto feito com os primos antes do desaparecimento.
A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão afirma que nenhuma hipótese foi descartada até agora. Embora a principal linha de investigação seja a de que as crianças tenham se perdido na mata, todas as possibilidades são analisadas.
*Com informações da CNN