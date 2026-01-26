A Polícia Civil de São Paulo apura a denúncia de que as duas crianças desaparecidas no Maranhão teriam sido vistas na capital paulista. A informação investigada aponta que Ágatha Isabelly, de seis anos, e Allan Michael, de quatro, teriam sido reconhecidos na tarde de sábado (24) num hotel no bairro da República, região central da cidade.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, as autoridades do Maranhão já foram comunicadas sobre o possível avistamento, e a apuração continua para confirmar se as crianças realmente estiveram no local.