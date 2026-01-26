Investigadores e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que a permanência do ministro Dias Toffoli à frente do Caso Master tornou-se insustentável e tende a gerar ainda mais desgaste para a Corte, apurou o G1. O mal-estar decorre do fato de que Toffoli é o relator das investigações sobre supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e, ao mesmo tempo, decisões tomadas por ele passaram a causar desconfiança entre investigadores.

Leia mais: Toffoli manda lacrar provas e PF vê risco à investigação

Um dos pontos que aumentaram a tensão foi a determinação para que materiais apreendidos na Operação Compliance Zero fossem enviados ao STF, e não à Polícia Federal. Além disso, vieram à tona informações de que fundos ligados ao banco investigado compraram participação de irmãos do ministro em um resort no Paraná, o que ampliou a percepção de conflito e agravou o desconforto interno.