A chuva intensa registrada na tarde deste sábado (24) provocou alagamentos e deixou pelo menos cinco pessoas ilhadas em Mariana, na região Central de Minas Gerais.

De acordo com a prefeitura, o alto volume de água fez o Ribeirão do Carmo transbordar, inundando vias como a Travessa Monsenhor Rafael Coelho e outras áreas da cidade. As pessoas ilhadas estavam em uma mesma residência.