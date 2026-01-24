24 de janeiro de 2026
Temporal alaga Mariana e deixa famílias ilhadas; VÍDEO

A chuva intensa registrada na tarde deste sábado (24) provocou alagamentos e deixou pelo menos cinco pessoas ilhadas em Mariana, na região Central de Minas Gerais.

De acordo com a prefeitura, o alto volume de água fez o Ribeirão do Carmo transbordar, inundando vias como a Travessa Monsenhor Rafael Coelho e outras áreas da cidade. As pessoas ilhadas estavam em uma mesma residência.

Equipes da administração municipal e militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atuam nos pontos mais vulneráveis para monitorar a situação e prestar atendimento à população.

Mariana está sob alerta de perigo para chuvas intensas, conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até a noite deste sábado. Um relatório do órgão aponta que Minas Gerais concentrou oito dos dez maiores volumes de chuva registrados no país nas últimas 24 horas.

*Com informações do Rádio Itatiaia*

