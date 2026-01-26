Um jato executivo com oito pessoas a bordo caiu na noite de domingo (data local) durante a tentativa de decolagem no Aeroporto Internacional de Bangor, no estado do Maine, nos Estados Unidos. Sete pessoas morreram e uma está internada em estado grave, divulgou mais tarde a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês).

O acidente aconteceu pouco antes das 20h (horário local), em meio à forte tempestade de neve que atingia a região.

