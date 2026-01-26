O técnico de enfermagem preso por suspeita de matar três pacientes no Hospital Anchieta, em Taguatinga (DF), disse inicialmente à Polícia Civil que cometeu o crime porque o "hospital estava muito movimentado".

Relembre o caso: Técnicos de enfermagem são presos por assassinatos em série

Depois, Marcos Vinicius Silva Barbosa de Araújo mudou a versão e falou que estaria "aliviando a dor dos pacientes". O delegado Wislley Salomão disse ao Fantástico (TV Globo) que o técnico mudou a primeira versão porque a justificativa "não era plausível". Segundo o delegado, o homem não demonstrou emoção durante o depoimento.