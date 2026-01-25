Não durou cinco minutos. Uma multidão participou no início da tarde deste domingo (25) do Bolo do Bixiga, evento do tradicional bairro do centro paulistana realizado em comemoração ao aniversário de São Paulo.

A meta de se arrecadar 472 bolos, um para cada ano de história da cidade, não foi atingida. Mas mais de 300 deles, das mais diversas cores e tamanhos, foram perfilados em uma enorme mesa na rua Rui Barbosa, interditada para o trânsito por causa da festa.