Neste domingo (25), a cidade de São Paulo completa 472 anos. E para celebrar a data tão especial foi preparada uma extensa programação cultural, que vai desde a entrada gratuita em museus a apresentações de blocos pré-carnavalescos. E não vai faltar o tradicional Bolo do Bixiga, uma tradição de 40 anos na qual a comunidade do bairro da zona central da capital prepara a maior mesa de bolo de aniversário do mundo.

No Bixiga, o parabéns para a cidade acontece na Rua Rui Barbosa, seguido pela distribuição de bolo, a partir das 12h. Mas haverá ainda outra comemoração semelhante no Mercado Municipal. Lá também haverá distribuição gratuita de bolo para a população, mas mediante senha, que deve ser retirada a partir das 10h30.

Os museus, bibliotecas e Fábricas de Cultura ligados à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo terão uma programação diversa, com entrada gratuita. Entre os equipamentos, estão o Museu da Língua Portuguesa, o Catavento, o Museu das Culturas Indígenas, a Pinacoteca, o Museu da Imigração e o Museu da Imagem e do Som.