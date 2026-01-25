Uma tentativa de assalto terminou na morte do cantor de pagode Leandro Pereira Afonso de Souza, conhecido como Leozinho, na zona norte do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na sexta-feira (23), no Cachambi, quando ele chegava para o aniversário do sobrinho.

Segundo relatos de familiares, criminosos anunciaram o assalto no momento em que o cantor desembarcava de um carro de aplicativo. Ao tentar proteger a esposa durante a abordagem, Leozinho foi atingido por ao menos três tiros: na perna, no braço e na lateral do peito.