RIO DE JANEIRO

Cantor é morto ao tentar proteger esposa de assalto

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@cantorleozinhoofc/Instagram
Criminosos anunciaram o assalto no momento em que o cantor desembarcava de um carro de aplicativo.
Uma tentativa de assalto terminou na morte do cantor de pagode Leandro Pereira Afonso de Souza, conhecido como Leozinho, na zona norte do Rio de Janeiro. O crime aconteceu na sexta-feira (23), no Cachambi, quando ele chegava para o aniversário do sobrinho.

Segundo relatos de familiares, criminosos anunciaram o assalto no momento em que o cantor desembarcava de um carro de aplicativo. Ao tentar proteger a esposa durante a abordagem, Leozinho foi atingido por ao menos três tiros: na perna, no braço e na lateral do peito.

Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, por volta das 22h, mas morreu horas depois, na manhã de sábado (24).

Conhecido por se apresentar em bares e eventos da zona norte carioca, o cantor tinha show marcado para este fim de semana. Ele deixa a esposa, com quem havia se casado há quatro meses, além de dois filhos de quatro e 17 anos - este último testemunhou o pai ferido no asfalto.

*Com informações do SBT News

