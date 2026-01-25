Um bebê prematuro, que nasceu sem respirar e em parada cardiorrespiratória, foi salvo após uma operação de emergência com helicóptero no início da tarde desse sábado (24), no litoral do Paraná. O resgate mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar numa corrida contra o tempo.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram o recém-nascido, com 31 semanas de gestação, em estado crítico. As manobras de reanimação foram iniciadas imediatamente e, após intensos procedimentos, o bebê voltou a respirar e apresentou sinais de estabilidade clínica. A mãe também foi atendida e estabilizada.

Com a situação controlada, mãe e filho foram transportados de helicóptero para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, referência em atendimento neonatal de alta complexidade.