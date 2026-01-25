A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que impede o reconhecimento de união estável após a morte de um dos parceiros. A proposta estabelece que direitos decorrentes da relação só poderão ser reconhecidos se a união tiver sido formalizada ainda em vida.

O texto obriga a formalização da união estável em cartório, por escritura pública. Segundo a proposta, apenas essa oficialização prévia garantirá os efeitos jurídicos da relação, inclusive em casos de morte de um dos conviventes.

O projeto altera o Código Civil e a Lei da União Estável. Atualmente, a legislação define a união estável como convivência pública, contínua e duradoura entre duas pessoas, com objetivo de constituição de família, sem exigir registro formal.