A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que propõe endurecer a punição contra motoristas que reincidem em barulho excessivo provocado por veículos. A proposta prevê pena de prisão simples ou multa para condutores flagrados mais de uma vez utilizando modificações que ampliem o ruído, como descarga livre ou silenciadores adulterados.

O texto altera o tratamento atual dado pelo Código de Trânsito Brasileiro, que hoje classifica esse tipo de conduta apenas como infração administrativa. Pelo projeto, se o motorista voltar a cometer a irregularidade dentro de um período de 12 meses, poderá ser punido com multa de R$ 1 mil ou prisão simples. Em caso de nova reincidência, o valor da multa será dobrado.

De autoria do deputado Kim Kataguiri (União-SP), a proposta busca, segundo o parlamentar, reforçar o combate a práticas que afetam a ordem pública e o chamado meio ambiente sonoro, especialmente em áreas urbanas. Para ele, a repetição da infração demonstra desrespeito às normas e exige uma resposta mais rígida do Estado.