Movida por um discurso de vingança, Thayane Smith voltou a se manifestar nas redes sociais nessa sexta-feira (23) e prometeu divulgar provas que, segundo ela, podem mudar a percepção pública sobre o caso envolvendo Roberto Freitas, o Betinho. A jovem afirmou ter “prints, fotos e provas” e disse que decidiu falar após se sentir prejudicada pela exposição recente do rapaz.
Nas publicações, Thayane escreveu que escondeu informações durante entrevistas e que agora pretende apresentar sua versão completa dos fatos, alegando que Betinho está se vitimizando. Ela também afirmou que só aguardará o avanço do procedimento no Ministério Público do Paraná para tornar o material público, inclusive por vídeos nas redes sociais.
As declarações reacendem a polêmica do caso, quando Roberto ficou desaparecido por cinco dias ao ser deixado para trás durante trilha no Pico Paraná. O caso mobilizou equipes de resgate, ganhou repercussão nacional e levou o MP-PR a denunciar Thayane por omissão de socorro, com pedido de indenização ao jovem e ao Corpo de Bombeiros.
Até o momento, Thayane não apresentou as provas citadas. A defesa da jovem foi procurada, mas não comentou as novas publicações.
*Com informações do Banda B