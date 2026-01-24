Movida por um discurso de vingança, Thayane Smith voltou a se manifestar nas redes sociais nessa sexta-feira (23) e prometeu divulgar provas que, segundo ela, podem mudar a percepção pública sobre o caso envolvendo Roberto Freitas, o Betinho. A jovem afirmou ter “prints, fotos e provas” e disse que decidiu falar após se sentir prejudicada pela exposição recente do rapaz.

Nas publicações, Thayane escreveu que escondeu informações durante entrevistas e que agora pretende apresentar sua versão completa dos fatos, alegando que Betinho está se vitimizando. Ela também afirmou que só aguardará o avanço do procedimento no Ministério Público do Paraná para tornar o material público, inclusive por vídeos nas redes sociais.