O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado (24) impor tarifas de 100% sobre todos os produtos canadenses caso o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, avance em um acordo comercial com a China.

A declaração foi feita por Trump numa publicação na rede social Truth Social, na qual afirmou que a medida entrará em vigor “imediatamente” se o Canadá fechar negócios com o governo chinês. O republicano não detalhou prazos nem explicou como a tarifa seria implementada.