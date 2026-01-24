O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado (24) impor tarifas de 100% sobre todos os produtos canadenses caso o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, avance em um acordo comercial com a China.
A declaração foi feita por Trump numa publicação na rede social Truth Social, na qual afirmou que a medida entrará em vigor “imediatamente” se o Canadá fechar negócios com o governo chinês. O republicano não detalhou prazos nem explicou como a tarifa seria implementada.
A tensão entre os dois países aumentou após Carney se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, e anunciar o acordo que envolve, entre outros pontos, veículos elétricos. Embora Trump tenha classificado inicialmente a negociação como “algo positivo”, passou a criticar o Canadá, acusando o país de tentar servir como porta de entrada para produtos chineses no mercado americano.
No mesmo discurso, Trump voltou a se referir ao premiê canadense como “governador” e retomou declarações anteriores nas quais sugeriu que o Canadá seria uma espécie de “51º estado” dos Estados Unidos. O presidente também retirou o convite canadense para integrar um novo conselho internacional de paz proposto por seu governo.
Carney reagiu nos últimos dias afirmando que a relação entre Canadá e China se tornou mais previsível do que com os EUA sob a atual administração americana. Ele também rebateu declarações de Trump ao dizer que o país “não vive por causa dos Estados Unidos”, mas prospera por seus próprios méritos.
Especialistas ouvidos pela BBC avaliam que a política canadense em relação à China passa por uma mudança relevante, impulsionada pela instabilidade na relação com os EUA, principal parceiro comercial do país.
*Com informações do BBC News