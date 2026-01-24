24 de janeiro de 2026
CRIME BRUTAL

Pai acusado de matar filho de 4 anos é preso

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Metrópoles
A detenção foi feita após a conclusão do laudo pericial, que apontou asfixia mecânica como causa da morte da criança.

A Polícia Civil do Amazonas prendeu na madrugada deste sábado (24) o suspeito de matar o próprio filho, de quatro anos, dentro do banheiro do apartamento da família, na zona norte de Manaus. A detenção foi feita após a conclusão do laudo pericial, que apontou asfixia mecânica como causa da morte da criança.

Leia mais: Pai mata filho de 4 anos esfaqueado, no banheiro; VÍDEO

Inicialmente, havia a suspeita de que o menino tivesse sido morto a facadas, hipótese descartada pela perícia. Segundo a corporação, não foram encontradas lesões pérfuro-cortantes nem sinais de ação contundente no corpo da vítima.

O crime aconteceu na noite de quinta-feira (22), após Fernando Batista de Melo, de 48 anos, discutir com a ex-companheira. Antes do homicídio, ele foi filmado armado com uma faca durante a briga. Em seguida, foi até a casa do pai, onde o menino estava, se trancou com a criança no banheiro e cometeu o crime. Desconfiado da demora, o avô arrombou a porta e encontrou o neto já morto.

Após o assassinato, o homem trancou o próprio pai no imóvel e fugiu de motocicleta, mas foi localizado e preso horas depois. As investigações apontam que o crime está relacinado a conflitos anteriores sobre o fim do relacionamento e à cobrança de pensão alimentícia.

*Com informações do Metrópoles

