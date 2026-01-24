A Polícia Civil do Amazonas prendeu na madrugada deste sábado (24) o suspeito de matar o próprio filho, de quatro anos, dentro do banheiro do apartamento da família, na zona norte de Manaus. A detenção foi feita após a conclusão do laudo pericial, que apontou asfixia mecânica como causa da morte da criança.

Leia mais: Pai mata filho de 4 anos esfaqueado, no banheiro; VÍDEO

Inicialmente, havia a suspeita de que o menino tivesse sido morto a facadas, hipótese descartada pela perícia. Segundo a corporação, não foram encontradas lesões pérfuro-cortantes nem sinais de ação contundente no corpo da vítima.