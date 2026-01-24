Um personagem inesperado roubou a cena durante grande evento do governo federal em Maceió (AL), nessa sexta-feira (23). Vestido com chapéu e camisa idênticos aos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o sósia do petista chamou a atenção do público e de quem estava no palco.

A semelhança não passou despercebida pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que brincou ao vivo ao apontar a presença do “Lula de Alagoas” na plateia. O comentário arrancou risadas do público e do presidente, que acompanhava o evento ao lado do governador Paulo Dantas.