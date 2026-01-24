24 de janeiro de 2026
Lula tem sósia? Homem aparece e atrai atenção em grande evento

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/CanalGov
O ministro Alexandre Padilha brincou ao vivo ao apontar a presença do “Lula de Alagoas” na plateia.
Um personagem inesperado roubou a cena durante grande evento do governo federal em Maceió (AL), nessa sexta-feira (23). Vestido com chapéu e camisa idênticos aos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o sósia do petista chamou a atenção do público e de quem estava no palco.

A semelhança não passou despercebida pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que brincou ao vivo ao apontar a presença do “Lula de Alagoas” na plateia. O comentário arrancou risadas do público e do presidente, que acompanhava o evento ao lado do governador Paulo Dantas.

O encontro marcou a celebração de 2 milhões de moradias contratadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida desde o início do mandato, além da entrega de 1.337 unidades habitacionais.

