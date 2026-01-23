O anúncio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, de que visitará o ex-presidente Jair Bolsonaro na próxima semana foi o desfecho de uma sequência de incidentes que alimentou discussões acaloradas entre bolsonaristas.

Tarcísio voltou a reafirmar, pela segunda vez em duas semanas, que não quer disputar a Presidência no lugar de Flávio Bolsonaro (PL), indicado pelo ex-presidente para o cargo. Ele tinha sofrido uma série de críticas nos últimos dias por faltar a uma visita que tinha sido marcada para quinta (22). O governador decidiu desmarcar o encontro, citando compromissos em São Paulo, mas, em sua agenda oficial, constava apenas o item "despachos internos". À tarde, ele promoveu uma troca no secretariado, mudando a Casa Civil estadual.