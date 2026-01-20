O ex-presidente Jair Bolsonaro deve pedir ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uma declaração pública e direta de apoio ao senador Flávio Bolsonaro, escolhido como pré-candidato à Presidência da República. Ele deverá fazer o pedido durante visita autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prevista para quinta-feira (22).

Nos bastidores, aliados avaliam que Tarcísio tem demorado a manifestar apoio contundente, o que gera desconforto entre bolsonaristas. A leitura do grupo é que a falta de posicionamento explícito pode ampliar divisões na direita, motivo pelo qual Bolsonaro pretende tratar do tema pessoalmente.