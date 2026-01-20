O ex-presidente Jair Bolsonaro deve pedir ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, uma declaração pública e direta de apoio ao senador Flávio Bolsonaro, escolhido como pré-candidato à Presidência da República. Ele deverá fazer o pedido durante visita autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prevista para quinta-feira (22).
Nos bastidores, aliados avaliam que Tarcísio tem demorado a manifestar apoio contundente, o que gera desconforto entre bolsonaristas. A leitura do grupo é que a falta de posicionamento explícito pode ampliar divisões na direita, motivo pelo qual Bolsonaro pretende tratar do tema pessoalmente.
O encontro será o primeiro entre Bolsonaro e Tarcísio desde a prisão do ex-presidente e acontece em meio à reorganização das alianças políticas após a definição do nome de Flávio Bolsonaro para a disputa presidencial. Além do governador, Moraes também autorizou visitas de familiares e dirigentes do PL.
Bolsonaro está detido na Penitenciária da Papuda, para onde foi transferido após decisão do STF, e cumpre pena em cela individual, com uma série de medidas autorizadas relacionadas à saúde e às condições de custódia.
*Com informações da Band