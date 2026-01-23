Harry Massis Junior assumiu definitivamente, na quarta-feira (21), a presidência do São Paulo Futebol Clube após a renúncia de Julio Casares. Com a saída do ex-mandatário, Massis permanecerá no cargo até o término do atual mandato, previsto para o final de 2026.

O dirigente já vinha exercendo a função interinamente desde o dia 16 de janeiro, quando uma Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo aprovou, por maioria, a destituição de Julio Casares. Na ocasião, a decisão ainda dependia de ratificação em Assembleia Geral, etapa que deixou de ser necessária após a renúncia formal.