Harry Massis Junior assumiu definitivamente, na quarta-feira (21), a presidência do São Paulo Futebol Clube após a renúncia de Julio Casares. Com a saída do ex-mandatário, Massis permanecerá no cargo até o término do atual mandato, previsto para o final de 2026.
O dirigente já vinha exercendo a função interinamente desde o dia 16 de janeiro, quando uma Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo aprovou, por maioria, a destituição de Julio Casares. Na ocasião, a decisão ainda dependia de ratificação em Assembleia Geral, etapa que deixou de ser necessária após a renúncia formal.
Desde que passou a comandar o clube, Harry Massis intensificou sua atuação nos bastidores. O novo presidente tem participado de reuniões administrativas e também acompanhado de perto o futebol profissional, integrando a delegação do São Paulo em jogos recentes contra Corinthians e Portuguesa.
A expectativa interna é de continuidade na gestão até o encerramento do mandato, com foco nas decisões esportivas e administrativas do clube ao longo das próximas temporadas.