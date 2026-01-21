Julio Casares anunciou nesta quarta-feira (21) sua renúncia do cargo de presidente do São Paulo. Ele já havia sido retirado do cargo pelo Conselho Deliberativo e se antecipou à votação dos sócios do clube, que definiria seu afastamento definitivo ou o retorno à cadeira presidencial.

O anúncio se dá no dia de uma operação da Polícia Civil de São Paulo contra um suposto esquema de venda ilegal de camarotes no estádio do Morumbi.

A 3ª DPPC (Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra a Administração) cumpriu quatro mandados de busca e apreensão contra três investigados, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).