O Banco Master pertence ao empresário Daniel Vorcaro, que também figura entre os controladores da Will Financeira. O conglomerado Master era classificado pelo Banco Central como de pequeno porte, com atuação em crédito diversificado, e respondia por cerca de 0,57% dos ativos e 0,55% das captações do Sistema Financeiro Nacional.

O Banco Central divulgou nesta quarta-feira (21) que decretou a liquidação extrajudicial da Will Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. A instituição é controlada pelo Banco Master Múltiplo S/A, que já opera sob Regime Especial de Administração Temporária (RAET) desde novembro de 2025, quando foi determinada a liquidação extrajudicial do Banco Master S/A.

Segundo o Banco Central, quando da liquidação do Banco Master, foi adotado o RAET no Master Múltiplo com a expectativa de preservar o funcionamento da Will Financeira. No entanto, a solução não se mostrou viável após a instituição descumprir, em 19 de janeiro de 2026, a grade de pagamentos junto ao arranjo Mastercard, o que resultou no bloqueio de sua participação no sistema.

Diante do agravamento da situação econômico-financeira, da caracterização de insolvência e do vínculo de controle com o Banco Master — já em liquidação —, o BC considerou inevitável a decretação da liquidação extrajudicial da Will Financeira. A autoridade monetária informou ainda que continuará apurando responsabilidades, o que pode resultar em sanções administrativas e comunicações a outros órgãos competentes.

Conforme prevê a legislação, com a decretação da liquidação ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores da instituição.