O Fluminense anunciou, na tarde desta quinta-feira (22) (22), a contratação do meia-atacante Jefferson Savarino, que estava no Botafogo. O contrato vai até o fim de 2029.

Estou muito feliz. Para mim vai ser muito importante ser eu mesmo aqui dentro do Fluminense, desfrutando dentro do campo, no Maracanã, onde já joguei muitas vezes, mas agora como minha casa. Vai ser muito especial e importante na minha carreira Savarino, ao site oficial do Fluminense

A negociação entre o Tricolor e Savarino teve idas e vindas. Em recente entrevista coletiva, Mattheus Montenegro, presidente do Flu, chegou a dizer que as conversas tinham sido encerradas e não seriam retomadas.