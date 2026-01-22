O LA Galaxy, time da MLS, demonstrou interesse na contratação de Casemiro - o volante afirmou que deixará o Manchester United no meio do ano. As informações são do Daily Mail, que também revelou que há clubes brasileiros interessados no jogador.

Casemiro ficará livre no mercado a partir de junho. O atleta de 33 anos anunciou que não renovará seu vínculo com os ingleses depois de uma trajetória iniciada em 2022.

O LA Galaxy desponta como um dos favoritos para ter o jogador. O Daily Mail afirmou que o interesse surgiu em meio a um movimento semelhante de times dos EUA, que procuram grandes nomes do futebol mundial que estejam livres no mercado.