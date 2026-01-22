O papa Leão 14 se reunirá no próximo sábado (24) com o CEO da Vale, Gustavo Pimenta. Estarão também presentes no encontro os presidentes da PLS e da Sigma Lithium, duas mineradoras de lítio com operação e projetos no Brasil, além de outros líderes de empresas do setor que atuam na América Latina.

Entre os principais temas a serem discutidos por eles estão a transição energética e outras questões socioambientais. A reportagem apurou que o encontro foi proposto ainda quando o papa Francisco estava vivo, mas complicações de saúde do então líder religioso afetaram a agenda.

Antes do encontro, executivos das mineradoras participarão de um evento no próprio Vaticano sobre o setor.