Uma menina de 6 anos morreu após o carro em que ela estava ser atingido por um caminhão desgovernado em Nova Friburgo (RJ).

Veículo desceu uma via inclinada no bairro da Olaria e só parou ao atingir o carro e uma casa. O caso aconteceu na rua Franklin Coutinho na tarde de quarta-feira (21) e chovia no momento do acidente.

Menina morreu na hora e a mãe dela ficou presa às ferragens. A mulher foi levada ao Hospital Municipal Raul Sertã com fraturas nas costelas e cortes no rosto e nos braços. Ela está lúcida e orientada e vai ser encaminhada a um hospital particular nesta quinta-feira (22), informou a Prefeitura de Nova Friburgo.