22 de janeiro de 2026
RACISMO

Idosa xinga enfermeira e é presa por injúria racial no ES

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/Redes sociais
Caso aconteceu no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória
Caso aconteceu no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Uma mulher de 69 anos foi presa nesta quarta-feira (21) por racismo e injúria racial após xingar e ofender uma enfermeira durante um atendimento no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

A profissional auxiliava a mulher antes de um exame de raio-X. Segundo a Polícia Militar, a enfermeira tentava dar apoio a paciente até a maca do raio-x, mas foi ofendida por ela com palavras de baixo calão e várias ofensas racistas. O também caso foi testemunhado por um outro funcionário do hospital.

A mulher queria ser levada até a maca do raio-x sem fazer esforço. Segundo relatos, quando a enfermeira disse que não conseguiria carregá-la, apenas dar apoio, a paciente começou a xingar a profissional com palavras de baixo calão. A paciente ainda disse que "a cor dela [enfermeira] justifica ela ser ignorante, pois todos os pretos são ignorantes e mal educados", informou a Polícia Militar.

Após ser atendida e liberada, a mulher foi levada até a Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, a suspeita foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

A Santa Casa de Misericórdia de Vitória lamentou o ocorrido e disse que "não tolera e repudia qualquer ato de discriminação, preconceito ou violência". Em nota, a instituição informou que a colaboradora recebeu o "acolhimento e o suporte necessários da equipe de enfermagem e reitera que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para os devidos esclarecimentos dos fatos".

Racismo x Injúria racial

A Lei de Racismo, de 1989, engloba "os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional". O crime ocorre quando há uma discriminação generalizada contra um coletivo de pessoas. Exemplo disso seria impedir um grupo de acessar um local em decorrência da sua raça, etnia ou religião.

O autor de crime de racismo pode ter uma punição de 1 a 5 anos de prisão. Trata-se de crime inafiançável e não prescreve. Ou seja: no caso de quem está sendo julgado, não é possível pagar fiança; para a vítima, não há prazo para denunciar.

Já a injúria racial consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem a fim de atacar a dignidade de alguém de forma individual. Um exemplo de injúria racial é xingar um negro de forma pejorativa utilizando uma palavra relacionada à raça.

Saiba como denunciar

Você pode procurar delegacias especializadas, como, por exemplo, o Decradi em São Paulo e o Geacri em Goiás, ou ainda fazer um boletim de ocorrência em qualquer delegacia física ou online.

Caso seja um flagrante, ligue para o 190. Por telefone você também pode ligar no Disque 100 ou no Disque Denúncia da sua cidade.

