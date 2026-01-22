Uma mulher de 69 anos foi presa nesta quarta-feira (21) por racismo e injúria racial após xingar e ofender uma enfermeira durante um atendimento no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória.

A profissional auxiliava a mulher antes de um exame de raio-X. Segundo a Polícia Militar, a enfermeira tentava dar apoio a paciente até a maca do raio-x, mas foi ofendida por ela com palavras de baixo calão e várias ofensas racistas. O também caso foi testemunhado por um outro funcionário do hospital.

A mulher queria ser levada até a maca do raio-x sem fazer esforço. Segundo relatos, quando a enfermeira disse que não conseguiria carregá-la, apenas dar apoio, a paciente começou a xingar a profissional com palavras de baixo calão. A paciente ainda disse que "a cor dela [enfermeira] justifica ela ser ignorante, pois todos os pretos são ignorantes e mal educados", informou a Polícia Militar.